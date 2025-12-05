Il comandante regionale dei Carabinieri visita la caserma di Ravenna

Ravennatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, generale di brigata Enrico Scandone, ha visitato nel pomeriggio di ieri il Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna. Al suo arrivo nella caserma Frignani l’alto ufficiale, ricevuto dal comandante Provinciale Colonnello Andrea Lachi, ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

comandante regionale carabinieri visitaPotenza: il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” in visita al Comando Legione Carabinieri “Basilicata” - Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha vi ... Da ondanews.it

comandante regionale carabinieri visitaGenerale Mannucci Benincasa visita comando carabinieri Foggia - Visita del comandante della legione carabinieri Puglia, generale di brigata Iacopo Mannucci Benincasa, alla sede del comando provinciale carabinieri di Foggia, ricevuto dal comandante provinciale colo ... Lo riporta msn.com

Comandante regionale Carabinieri visita l'ex covo di Riina - Il comandante della legione carabinieri "Sicilia", il generale di brigata Ubaldo Del Monaco si è recato in visita alla Stazione di Palermo - Come scrive ansa.it

comandante regionale carabinieri visitaIl Generale Scandone in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna - Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia- Come scrive ravennawebtv.it

comandante regionale carabinieri visitaVisita del generale Scandone ai carabinieri di Forlì-Cesena - Il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante Legione Carabinieri Emilia- livingcesenatico.it scrive

comandante regionale carabinieri visitaCarabinieri, il generale di brigata Ubaldo Del Monaco in visita a Santa Teresa e Taormina - Visita del comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, a Santa Teresa di Riva e Taormina. Come scrive sikilynews.it

Cerca Video su questo argomento: Comandante Regionale Carabinieri Visita