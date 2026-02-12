Duro colpo per Trump | la Camera vota lo stop ai dazi contro il Canada I dettagli

La Camera dei Rappresentanti ha votato contro l’imposizione dei dazi del 100% sui beni canadesi annunciati da Donald Trump. Dopo settimane di tensioni, il voto mette fine a questa proposta e apre a una possibile soluzione diplomatica. Trump aveva minacciato di colpire il Canada, ma ora l’attenzione si sposta sulle prossime mosse di Washington.

A seguito dell’annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 100% su tutti i beni del Canada, la Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti si è espressa mercoledì in merito alla situazione. L’esito delle votazioni ha mostrato un elemento importate: la spaccatura interna al Partito repubblicano. Trump furioso per l’esito: “qualsiasi repubblicano ne pagherà le conseguenze”. Le votazioni, infatti, hanno mostrato l’accenno di una spaccatura evidente che si sta formando all’interno del Partito Repubblicano. Il risultato finale, con 219 voti contro i 211, implica che sei parlamentari repubblicani hanno votato insieme ai democratici a favore del blocco dei dazi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per fermare i dazi contro il Canada.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni dal Canada.

