il cimitero come un gioco il 28 un tour interattivo

Il 28 marzo, il cimitero Monumentale di Ravenna diventa teatro di un tour interattivo organizzato da Panda Project. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini con mappe, giochi e percorsi audio, trasformando il cimitero in un luogo vivo e accessibile. L’obiettivo è far scoprire ai partecipanti le opere d’arte e le storie nascoste tra le tombe, offrendo un modo diverso di conoscere il patrimonio locale. L’evento invita tutti a partecipare e vivere questa esperienza.

Il progetto di Panda Project “Cimitero dal vivo” invita la cittadinanza a riscoprire il cimitero Monumentale di Ravenna attraverso la realizzazione di mappe, giochi interattivi e percorsi audio, per restituire nuova vitalità a un luogo ricco di arte e storia. Per presentare al pubblico i risultati del progetto e facilitarne l’utilizzo, è in programma un appuntamento sabato 28 febbraio alle 15.30 all’interno del cimitero. I partecipanti saranno guidati in un percorso alla scoperta della storia di Ravenna, attraverso strumenti pensati per rendere l’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. Sarà possibile prendere parte al gioco “ R-tales ”, nel quale i personaggi che hanno contribuito alla storia della città prendono vita grazie alle interpretazioni di attrici e attori come Claudio Morganti, Alessandro Renda, Enrico Caravita e Denis Campitelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

