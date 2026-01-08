Ninja Theory, nota sviluppatrice britannica, annuncia che il suo prossimo titolo sarà più orientato all’azione e all’interattività rispetto a Hellblade 2. In un report ufficiale, la compagnia indica un’evoluzione del gameplay, mantenendo alta l’attenzione alla qualità narrativa e all’esperienza immersiva. Questa scelta suggerisce un nuovo approccio che mira a coinvolgere maggiormente i giocatori, senza allontanarsi dagli aspetti distintivi già apprezzati nei precedenti titoli.

Dopo l’uscita di Senua’s Saga: Hellblade 2, Ninja Theory sembra pronta a voltare pagina e guardare al futuro. Secondo un recente report, lo studio britannico starebbe già lavorando a un nuovo progetto, con un cambio di direzione piuttosto netto rispetto al passato e l’obiettivo sarebbe quello di proporre un’esperienza più dinamica e centrata sull’azione. Una scelta che potrebbe rispondere alle critiche ricevute dai precedenti capitoli sul fronte del gameplay. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali. Le indiscrezioni arrivano da Jez Corden di Windows Central, insider noto per le sue fonti interne all’ecosistema Xbox. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ninja Theory guarda oltre Hellblade 2: il nuovo gioco sarà più action e “interattivo”, per un report

Leggi anche: Tartarughe Ninja | In arrivo un nuovo film live-action

Leggi anche: È in arrivo un nuovo film live-action delle Tartarughe Ninja

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ninja Theory guarda oltre Hellblade 2: il nuovo gioco sarà più action e interattivo, per un report; Ninja Theory dopo Hellblade 2: più azione e combattimenti nel nuovo gioco, per Jez Corden.

Ninja Theory guarda oltre Hellblade 2: il nuovo gioco sarà più action e "interattivo", per un report - Dopo l’uscita di Senua’s Saga: Hellblade 2, Ninja Theory sembra pronta a voltare pagina e guardare al futuro. msn.com

PICCOLO LOTTO DI NINJA TURTLES ANNI 90 DETTAGLI IN FOTO IN VENDITA A 20 € - facebook.com facebook