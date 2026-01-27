Bilancio 2026-28 Liberi a Sinistra | Ridotto il debito ereditato Ora un’Azienda speciale per il cimitero

Il bilancio 2026-28 approvato dal Comune punta a ridurre il debito ereditato e a pianificare interventi futuri. Tra le novità, la creazione di un’Azienda speciale per il cimitero, che mira a migliorare la gestione dei servizi pubblici. Il documento riflette una visione di continuità e corretta pianificazione, mantenendo un equilibrio tra obiettivi di sviluppo e sostenibilità finanziaria.

Così il gruppo consiliare Liberi a Sinistra commenta l'approvazione del bilancio di previsione, del Dup e del piano triennale delle opere pubbliche, in discussione giovedì 29 gennaio in consiglio comunale "Un bilancio che guarda avanti e corregge gli errori del passato". Così il gruppo consiliare Liberi a Sinistra commenta l'approvazione del bilancio di previsione 202628, del Dup e del piano triennale delle opere pubbliche, in discussione giovedì 29 gennaio in consiglio comunale. "Il nostro giudizio è sostanzialmente positivo – dichiarano Valentina De Luca e Silvio Di Primio – in particolare per quanto riguarda il taglio del debito da anticipazioni di liquidità.

