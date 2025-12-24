Gliel’aveva chiesto Dio | uccide due figli dopo l’ordine di affidarli al padre per le feste di Natale
Kimberlee Singler, la donna americana accusata di aver ucciso due dei suoi figli in Colorado al culmine di una drammatica disputa per l’affidamento, è stata estradata da Londra agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Natale teso per Francesco Totti: “I figli non gradirebbero la presenza di Noemi Bocchi per le feste”
Leggi anche: Il padre di Alvin Kevin, scomparso due anni fa: “Le forze dell’ordine non sanno più dove cercarlo”
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Per lui quel rapporto era finito e gliel’aveva fatto capire chiaramente. Lei, invece, ha valicato ogni limite, cercando di entrare nella sua vita con contatti continui, appostamenti, tentativi di incontro. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.