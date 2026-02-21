Il cardiochirurgo | sul trapianto del bimbo di Napoli errori inconcepibili

Il cardiochirurgo Igor Vendramin denuncia errori inconcepibili nella conservazione del cuore destinato al bambino di Napoli, morto dopo il trapianto. Durante il trasporto, l’organo si è deteriorato irreversibilmente, causando la tragedia. Vendramin sottolinea come la gestione dell’organo durante il trasferimento sia stata gravemente carente, compromettendo la vita del piccolo paziente. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza e le procedure adottate nel trasporto degli organi. La famiglia del bambino chiede risposte chiare e immediate.

© Agi.it - Il cardiochirurgo: sul trapianto del bimbo di Napoli "errori inconcepibili"

AGI - La tragica vicenda del bambino di Napoli deceduto dopo il trapianto di un cuore irreversibilmente rovinato durante il trasporto "ha sconvolto tutti noi della rete trapiantologica soprattutto per gli errori nella preservazione dell'organo, veramente inconcepibili": lo dice all'AGI il professore Igor Vendramin, direttore della SOC Cardiochirurgia di Udine. "Basta però con questo clamore mediatico che crea solo confusione", aggiunge, "ci vuole rispetto per tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori del bimbo donatore, il cui sacrificio è stato vanificato da questi incredibili errori". "Non è un caso unico".🔗 Leggi su Agi.it Cardiochirurgo: sul trapianto del bimbo di Napoli "errori inconcepibili"Il caso di un bambino di Napoli deceduto dopo un trapianto di cuore danneggiato durante il trasporto ha suscitato grande sconcerto tra i medici. Cuore bruciato arrivato "in un blocco di ghiaccio e usato lo stesso", gli errori sul trapianto del bimboIl cuore bruciato è stato trasferito nel bambino, dopo essere stato conservato in modo scorretto, secondo l’indagine interna del Monaldi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Il cardiochirurgo: 'Il trapianto del cuore danneggiato una scelta obbligata'; Trapianto cuore danneggiato: 4 ore di autonomia e il dramma del Monaldi; Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto. 'Impossibile il trapianto', nessuna speranza per il bimbo di NapoliCondizioni incompatibili con l'intervento. Al Monaldi gli ispettori del Ministero. Fico in ospedale per incontrare la mamma (ANSA) ... ansa.it Cardiochirurgo: sul trapianto del bimbo di Napoli errori inconcepibiliAGI - La tragica vicenda del bambino di Napoli deceduto dopo il trapianto di un cuore irreversibilmente rovinato durante il trasporto ha sconvolto tutti noi della rete trapiantologica soprattutto per ... msn.com Un piccolo cuore non ce l’ha fatta. Ma la sua storia ci ricorda un dovere più grande: donare la vita. Carlo Pace Napoleone, cardiochirurgo pediatrico, spiega perché il trapianto di Tommaso a Napoli non era più possibile… ma il sistema della donazione funzion - facebook.com facebook Bimbo trapiantato a Napoli, il luminare di cardiochirurgia: «I piccoli possono avere grandi capacità di recupero. Ma dico no a un eventuale accanimento terapeutico» x.com