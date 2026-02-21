Cardiochirurgo | sul trapianto del bimbo di Napoli errori inconcepibili

Il caso di un bambino di Napoli deceduto dopo un trapianto di cuore danneggiato durante il trasporto ha suscitato grande sconcerto tra i medici. Il cardiochirurgo Igor Vendramin ha definito gli errori nella conservazione dell’organo come “inconcepibili”, sottolineando come siano stati commessi gravi sbagli che hanno compromesso l’esito dell’intervento. La vicenda ha portato alla luce le criticità nella gestione dei trapianti pediatrici e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle procedure. La comunità medica si interroga sulle responsabilità di questa drammatica vicenda.

AGI - La tragica vicenda del bambino di Napoli deceduto dopo il trapianto di un cuore irreversibilmente rovinato durante il trasporto "ha sconvolto tutti noi della rete trapiantologica soprattutto per gli errori nella preservazione dell'organo, veramente inconcepibili": lo dice all'AGI il professore Igor Vendramin, direttore della SOC Cardiochirurgia di Udine. "Basta però con questo clamore mediatico che crea solo confusione", aggiunge, "ci vuole rispetto per tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori del bimbo donatore, il cui sacrificio è stato vanificato da questi incredibili errori". "Non è un caso unico".