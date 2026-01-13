Iran Teheran apre canale con Washington Repressioni e proteste

L'Iran vive un periodo di forte tensione tra proteste diffuse e repressioni governative, mentre Teheran apre un canale di comunicazione con Washington. La situazione interna resta instabile, con manifestanti che chiedono riforme e diritti civili. Nel frattempo, gli Stati Uniti, sotto la minaccia di dazi del 25%, monitorano attentamente gli sviluppi nella regione.

Sempre altissima la tensione in Iran. La protesta continua, malgrado la repressione. Trump minaccia dazi al 25%. Servizio di Franco Rossi TG2000. Trump: "L'Iran vuole negoziare". Teheran: "Aperti al dialogo"; Proteste in Iran, le notizie in diretta | Teheran: «Aperto un canale di comunicazione con gli Usa». Ong: «648 morti confermati, ma si stima siano 6 mila». L'Iran convoca gli ambasciatori di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna; In Iran dilaga la protesta. Time: almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran; Proteste in Iran, Trump apre ai negoziati con Teheran. Iran, la Casa Bianca: «Trump valuta tutte le ipotesi, anche raid». Teheran: aperti canali di comunicazione con emissario Usa - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa

Iran, cosa succede ora? Trattative con gli Usa e riserve d'oro verso Mosca «come prima della caduta di Assad in Siria» - Il primo a rivelarlo è stato lo stesso Donald Trump, che a bordo dell’Air Force One aveva detto che «i ... ilmattino.it

Iran, Teheran: "Linee comunicazione con Usa sono aperte". Trump: "Vogliono negoziare" - Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. adnkronos.com

Iran, il regime stringe il cappio: strade di sangue a Teheran, ma il potere degli ayatollah vacilla come mai prima Repressione ed esecuzioni di massa, nelle proteste in Iran si contano migliaia di morti. Khamenei convoca i suoi mercenari - https://www.ilriformist - facebook.com facebook

L'Iran sostiene che i disordini siano sotto controllo. Teheran accusa Stati Uniti e Israele delle proteste, mentre la Cina si oppone all'ingerenza straniera - scrive il China Daily x.com

