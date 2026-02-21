Il bond centenario di Google la vita eterna di Meta | così l’IA sfida il tempo
Alphabet ha emesso un bond con scadenza nel 2126, segnando un investimento a un secolo di distanza. La decisione deriva dalla volontà di finanziare progetti a lungo termine, come lo sviluppo di intelligenza artificiale e tecnologie innovative. Questa scelta rappresenta un tentativo di garantire risorse per il futuro e di rafforzare la propria presenza nel settore tecnologico. La mossa ha suscitato dibattiti tra gli analisti, interessati a capire le strategie delle grandi aziende.
Qualche giorno fa Alphabet, la capogruppo di Google, ha emesso un bond (un titolo di debito) con scadenza nel 2126, cioè tra 100 anni. Non è solo un’operazione tecnica per addetti ai lavori: è una dichiarazione politica sul futuro. Significa infatti che uno dei gruppi più potenti del Pianeta ha deciso di farsi prestare denaro oggi, impegnandosi a restituirlo tra un secolo, per finanziare investimenti in infrastrutture di Intelligenza artificiale che dovrebbero reggere, alimentare e guidare le nostre vite digitali nei decenni a venire. Chi compra quel bond, insomma, sta scommettendo che Google, o qualunque cosa Google sarà diventata nel frattempo, esisterà ancora, starà ancora facendo profitti e sarà ancora in grado di onorare i suoi debiti quando noi non ci saremo più. 🔗 Leggi su Lettera43.it
