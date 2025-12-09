Google sfida i Ray-Ban di Meta | due nuovi modelli di occhiali smart con Gemini
(Adnkronos) – Google ha confermato ufficialmente lo sviluppo di due nuove paia di occhiali intelligenti dotati di intelligenza artificiale, con un lancio sul mercato previsto per il 2026. La mossa segna un ritorno deciso nel settore dei dispositivi indossabili dopo gli esperimenti del passato, puntando questa volta sulla piattaforma Android XR e sull'integrazione profonda con .
