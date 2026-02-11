Alphabet ha annunciato di voler emettere un bond con scadenza a 100 anni. Si tratta di un’operazione insolita, ma la società ha deciso di puntare sull’intelligenza artificiale, investendo in grande stile. La mossa mira a raccogliere fondi a lungo termine per sostenere lo sviluppo di questa tecnologia, considerata strategica per il futuro.

Google, anzi la società Alphabet, ha pianificato l’emissione di un bond con scadenza a 100 anni. Si tratta di un titolo molto raro, ma che dovrebbe finanziare la corsa dell’intelligenza artificiale. Gli addetti ai lavori chiamano questo tipo di obbligazione “Matusalemme” per via della lunghezza del titolo. In campo tecnologico sono molto rari, considerando che è un mercato che varia rapidamente a seconda delle innovazioni e di nuovi attori che scendono in pista, come la stessa intelligenza artificiale. Ma la corsa agli investimenti per le IA sarà importante. Solo per il 2025 le grandi aziende tecnologiche potrebbero arrivare a investire fino a 700 miliardi di dollari in infrastrutture. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Google lancia bond a 100 anni, il piano per investire in intelligenza artificiale

Approfondimenti su Google Alphabet

Google ha annunciato che distribuirà 100.

