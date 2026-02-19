Il bambino dal cuore bruciato verso l’interruzione delle terapie | Deve avere una fine degna

A Nola, il bambino con il cuore gravemente danneggiato da un errore di trapianto si trova di fronte alla decisione di interrompere le cure. La famiglia ha deciso di smettere le terapie, chiedendo che la sua fine avvenga con dignità. La situazione ha suscitato grande emozione tra i medici e i vicini, che aspettano con ansia di vedere come si evolverà la vicenda. La scelta della famiglia rappresenta un passo difficile per tutti coloro che lo seguono. Ora si attende l’ultimo momento della vita del bambino.

Per il bambino di Nola vittima di un errore di trapianto di cuore si va verso l’interruzione delle terapie. Mentre i bioeticisti avvertono che ha diritto a una fine degna. Dopo l’annuncio del team di esperti convocati dall’Azienda dei Colli sull’impossibilità di effettuare un altro trapianto, oggi il bimbo di due anni e tre mesi vive attaccato all’Ecmo. Ma il dispositivo che sostituisce cuore e polmoni e che lo assiste da 55 giorni «genera uno stato infiammatorio continuo e col tempo danneggia vari organi», spiega a Repubblica Paolo Del Sarto, primario della Cardioanestesia e responsabile dell’Ecmo team della Fondazione Monasterio di Massa, che si occupa di cardiochirurgia pediatrica.🔗 Leggi su Open.online

Il bimbo dal cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: «Così è tortura»Un bambino con il cuore danneggiato dal fuoco e la possibilità di interrompere le cure sta suscitando preoccupazione tra i medici.

L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciatoLuca, un bambino di due anni e tre mesi, ha subito un trapianto di cuore mercoledì scorso all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo che il suo primo intervento aveva fallito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.