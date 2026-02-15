Le Iene video inediti sull’assalto al portavalori in Puglia e lo sfogo della madre del ‘bambino dal cuore bruciato’

Le Iene mostrano oggi video inediti sull’assalto al portavalori avvenuto in Puglia e rivelano lo sfogo della madre del ragazzo con il cuore bruciato. Veronica Gentili e Max Angioni presentano il programma questa sera, domenica 15 febbraio, in prima serata su Italia 1.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 15 febbraio, con un nuovo appuntamento de Le Iene, il programma di Davide Parenti in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni sui servizi del 15 febbraio 2026. Sono il giornalista ed editorialista Carlo Verdelli e il giudice Stefano Vitelli gli ospiti della puntata di stasera. Video inediti sull’assalto al portavalori in Puglia. Giulio Golia racconta l’ assalto al portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce, avvenuto il 9 febbraio scorso, con interviste esclusive ai protagonisti. Tra le testimonianze, quella del carabiniere che, durante l’inseguimento, ha avuto una colluttazione con uno dei rapinatori, riportando una costola rotta, e quella del militare in borghese che, trovandosi casualmente sul luogo dell’assalto, è intervenuto inseguendo i banditi con la propria auto, passando da semplice testimone a protagonista dell’operazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

Un assalto violento si è svolto questa mattina sulla strada tra Lecce e Brindisi.

