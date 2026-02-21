IFEL Campania e il biscotto col simbolo della Regione Fondazione a rischio tagli con le nuove regole di Fico
Il progetto di Ifel Campania, che ha distribuito biscotti con il logo della Regione e dell’UE nei programmi europei, ha suscitato polemiche. La causa principale riguarda le spese sostenute e le modalità di gestione, messe sotto scrutinio da Fico. La Fondazione rischia di essere soggetta a tagli dei fondi a causa delle nuove regole sulle partecipate pubbliche. La questione si concentra anche sui controlli e sulla trasparenza delle operazioni. La discussione si concentra ora sul futuro della struttura.
Aziende partecipate in Regione Campania, i tagli di Fico: basta con CdA, doppi incarichi e pensionatiIn Campania, i tagli alle aziende partecipate sono diventati realtà grazie alle nuove decisioni di Fico.
