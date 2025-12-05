Campania Fico sarà proclamato presidente della Regione il 9 dicembre

Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente governatore della Campania martedì 9 dicembre. L’ex presidente della Camera, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, riceverà la proclamazione dal Tribunale di Napoli sulla base dell’esito elettorale che lo ha visto prevalere sul candidato del centrodestra Edmondo Cirielli. Per il Movimento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, Fico sarà proclamato presidente della Regione il 9 dicembre

