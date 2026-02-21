Ieri in Campania | bimbo da trapiantare al Monaldi si aggrava la situazione

Un bambino in Campania ha bisogno di un trapianto urgente al Monaldi a causa di un grave problema di salute. La sua condizione si è improvvisamente aggravata, richiedendo un intervento immediato. La famiglia sta affrontando questa emergenza con ansia e spera in una soluzione rapida. Intanto, la città di Mirabella Eclano si prepara a una grande sfida, cercando di ottenere il riconoscimento come Capitale italiana della Cultura 2028. La situazione resta critica e incerta.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di venerdì 20 febbraio 2026. Avellino – Scatta il countdown per Mirabella Eclano, tra le dieci finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il piccolo comune della Media Valle del Calore si prepara alle audizioni pubbliche del 26 e 27 febbraio al Ministero della Cultura, appuntamento decisivo che porterà a Roma l'unica candidatura campana rimasta in lizza. Il dossier, dal titolo "L'Appia dei popoli – Incubatrice di Art Thinking", racconta una visione che guarda oltre l'orizzonte di un singolo anno. (LEGGI QUI) Benevento – Si è chiusa senza conseguenze la vicenda che nelle scorse ore aveva attirato l'attenzione a Torrecuso, dove un uomo di 58 anni era stato segnalato nei pressi dell'asilo nido del paese per un atteggiamento ritenuto sospetto.

Ieri in Campania: indagini sul trapianto di un bimbo al Monaldi, dolore e rabbia ai funerali del salumiere uccisoIeri in Campania sono emersi nuovi dettagli sulle indagini legate al trapianto di un bambino al Monaldi.

Il bivio del super-team di esperti per valutare il bimbo ricoverato al Monaldi. “Decidere se trapiantare è un peso enorme”Il team di medici specializzati al Monaldi di Napoli ha deciso di intervenire dopo che il bambino, ricoverato in ospedale, ha mostrato segni di gravità.

