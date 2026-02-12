Ieri in Campania | indagini sul trapianto di un bimbo al Monaldi dolore e rabbia ai funerali del salumiere ucciso

Ieri in Campania sono emersi nuovi dettagli sulle indagini legate al trapianto di un bambino al Monaldi. La vicenda sta facendo discutere molto, mentre nel frattempo i funerali del salumiere ucciso si sono trasformati in una manifestazione di rabbia e dolore. La comunità è sconvolta e chiede giustizia, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo davvero.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di mercoledi 11 febbraio 2026. Avellino – Resta l'amaro in bocca, e non è solo il sapore di una sconfitta, ma quello di un'occasione persa tra le mura amiche del "Partenio-Lombardi". L'1-3 rimediato contro il Frosinone scatta un'istantanea impietosa del momento che sta attraversando l'Avellino: una squadra che produce, ci prova, ma che finisce regolarmente per punire se stessa con amnesie difensive che a questi livelli non sono ammesse. ( LEGGI QUI ) Benevento – Nel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane, ritenuto gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un anziano, con modus operandi ormai tristemente noto, ma ancora in grado di trarre in inganno le vittime.

