Il bivio del super-team di esperti per valutare il bimbo ricoverato al Monaldi Decidere se trapiantare è un peso enorme

Il team di medici specializzati al Monaldi di Napoli ha deciso di intervenire dopo che il bambino, ricoverato in ospedale, ha mostrato segni di gravità. La decisione sulla possibilità di trapianto rappresenta un peso molto forte per i genitori, che attendono risposte chiare. I medici si sono confrontati con attenzione, analizzando ogni dettaglio clinico del piccolo. La loro valutazione potrà cambiare il corso delle prossime settimane per il bambino.

“Siamo qui a Napoli perchè ci hanno chiesto di valutare di persona se il bambino è idoneo o meno al trapianto. Un compito difficile, considerate le vicissitudini che ci hanno portato qui e l’enorme attenzione mediatica”. Le parole di Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino, atterrato questa mattina all’aeroporto di Capodichino, non sono quelle di un medico che si appresta a un normale consulto, ma quelle di un uomo consapevole della responsabilità che gli è stata affidata. Il cardiochirurgo torinese è giunto a Napoli per unirsi al team di “super esperti” – insieme a rappresentanti del ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti – che dovrà decidere il destino del bambino che ha ricevuto il cuore compromesso dal ghiaccio secco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

