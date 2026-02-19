Leonardo Fabbri batte Kovacs e Steen! Vittoria di forza nel World Tour spallata concreta

Leonardo Fabbri ha conquistato la vittoria nel meeting di Levin, un evento importante del World Indoor Tour. La gara di getto del peso ha visto il trionfo dell’atleta italiano, che ha superato i concorrenti Kovacs e Steen. Fabbri ha lanciato l’attrezzo a 21,50 metri, stabilendo il miglior risultato della giornata. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori presenti, confermando la sua crescita nel circuito internazionale. La competizione ha attirato pubblico e media da diversi paesi, creando grande attenzione sulla prova di Fabbri.

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso che ha animato la prima parte del Meeting di Levin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in coperta). Il toscano è rientrato in Europa dopo la superlativa spallata di sabato scorsa a Stellenbosch, dove spedì l’attrezzo a 22.50 metri (miglior prestazione mondiale stagionale), e ha saputo imporsi in una prova di assoluto spessore tecnico, contro alcuni dei migliori avversari in circolazione a livello globale. Il bronzo mondiale all’aperto ha fatto la differenza con una solida spallata da 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri batte Kovacs e trionfa in Francia

LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida Kovacs

