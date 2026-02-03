L’Italia torna a sorridere nell’atletica in sala. Furlani e Dosso vincono le loro gare nel Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale. Zenoni si fa notare con una prestazione brillante, mentre Geist provoca un record europeo con una spallata decisiva. La giornata si chiude con italiane protagoniste e tanta soddisfazione.

L’Italia festeggia due belle vittorie nel Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Mattia Furlani si è imposto di forza nel salto in lungo con la notevole misura di 8.30 metri (a tre centimetri dalla già sua miglior prestazione mondiale stagionale), mentre Zaynab Dosso ha dettato legge sui 60 metri con il pimpante tempo di 7.09. Marta Zenoni ha accarezzato il già suo record italiano dei 1500 metri, mentre Pietro Arese è parso un po’ affaticato sui 3000 metri a tre giorni di distanza dal primato nazionale siglato sul miglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Furlani e Dosso vincono nel World Indoor Tour! Zenoni brillante a Ostrava, che spallata di Geist, c’è un record europeo

Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica.

Questa sera a Ostrava, in Repubblica Ceca, gli atleti italiani hanno fatto bene nella tappa Gold del World Indoor Tour.

