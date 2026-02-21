IA in ritardo nell’industria pronto un piano

L’intelligenza artificiale fatica a entrare nelle aziende italiane. Solo il 53% delle grandi imprese utilizza sistemi di IA, mentre tra le aziende con almeno dieci dipendenti questa percentuale scende al 16%. Molte aziende incontrano difficoltà a integrare le nuove tecnologie, spesso per mancanza di competenze o investimenti adeguati. Per affrontare questa situazione, il governo sta preparando un piano per incentivare l’adozione dell’IA nel settore industriale. La sfida rimane aperta.

L’intelligenza artificiale stenta a decollare nell’ industria: tra le grandi imprese l’adotta il 53%, tra quelle con almeno dieci addetti soltanto il 16%. Bisogna accelerare. Va in questa direzione il piano strategico pluriennale 2026-2030 dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I), che il presidente Fabio Pammolli ha presentato a Officine d’Intelligenze, primo Forum nazionale sull’Ia per l’industria, alle Ogr di Torino. "A un anno dalla nascita dobbiamo trasformare il potenziale in risultati concreti. La sfida è tenere insieme sviluppo e adozione, ricerca e applicazione industriale, per fare dell’intelligenza artificiale una leva strutturale di competitività per il Paese", ha detto Pammolli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Rob4Green, robotica e IA nell’industria: contributi fino a 300mila euroLa prima call Rob4Green si è aperta per finanziare progetti innovativi in robotica e intelligenza artificiale nell’industria.

FAB13, ruolo di primo piano nell'industria farmaceutica made in ItalyNegli ultimi dieci anni, l’Italia ha rafforzato la sua posizione come protagonista nell’industria farmaceutica europea.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.