FAB13 ruolo di primo piano nell' industria farmaceutica made in Italy

Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha rafforzato la sua posizione come protagonista nell’industria farmaceutica europea. Con un focus su produzione, ricerca e sviluppo, il settore contribuisce in modo significativo all’economia nazionale, creando occupazione e promuovendo l’export. Fab13 si distingue come un attore di rilievo in questo contesto, sottolineando il ruolo strategico del made in Italy nel panorama farmaceutico internazionale.

Negli ultimi dieci anni, l'Italia si è imposta come un grande "hub" europeo dell'industria farmaceutica, progredendo significativamente in termini di produzione, ricerca, occupazione ed export. Oggi è uno dei principali motori del sistema economico e produttivo italiano che pesa il 10% di tutto l'export nazionale. Ciò è stato merito comune di tutte le aziende operanti in Italia, distinguibili in tre principali categorie: le 13 principali imprese a capitale italiano (FAB13); un nutrito gruppo di aziende terziste; i numerosi gruppi multinazionali presenti nel nostro Paese. Per le aziende del made in Italy farmaceutico FAB13 i risultati del 2024 sono stati molto positivi.

