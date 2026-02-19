Rob4Green robotica e IA nell’industria | contributi fino a 300mila euro

La prima call Rob4Green si è aperta per finanziare progetti innovativi in robotica e intelligenza artificiale nell’industria. Il bando sostiene aziende e startup che sviluppano tecnologie per migliorare il riciclo e la rigenerazione dei processi produttivi, offrendo fino a 300mila euro di contributi. Un esempio concreto riguarda sistemi automatizzati per il riutilizzo di materiali in settori come l’elettronica e l’automotive. Questa iniziativa mira a promuovere soluzioni sostenibili e all’avanguardia, coinvolgendo attivamente il settore industriale.

Si è aperta la prima call Rob4Green, bando dedicato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il riuso, la rigenerazione e il riciclo dei sistemi produttivi. Il programma finanzierà 8 progetti che sviluppino iniziative pilota capaci di integrare strumenti avanzati di robotica, Intelligenza Artificiale e analisi dei dati nei processi industriali. L'obiettivo è favorire la collaborazione tra chi sviluppa tecnologie e chi le applica nei contesti produttivi reali. Possono partecipare consorzi di almeno due soggetti giuridici stabiliti in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi associati a Horizon Europe.