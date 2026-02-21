I Salimbeni e il gotico cortese Tour nella cripta di San Lorenzo

I Salimbeni sono protagonisti di un nuovo tour dedicato al gotico cortese a San Severino. La visita si svolge nella cripta di San Lorenzo in Doliolo, dove sono custodite le affreschi legati alle storie di Sant’Andrea. Durante l'evento, i partecipanti possono ammirare dettagli artistici e scoprire curiosità sulla famiglia e le opere conservate. La visita offre un’occasione per conoscere meglio le radici medievali della città e le sue tradizioni. La prossima data è già annunciata.

"I Salimbeni e il gotico cortese a San Severino: le storie di Sant'Andrea nella cripta di San Lorenzo in Doliolo". Questo è il titolo della visita guidata che si svolgerà domani alle 15.30, in occasione della Giornata internazionale della guida turistica 2026. Il tour, condotto dalla guida turistica Paola Pistoni, si concentrerà sull'arte dei fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni, un'occasione preziosa per approfondire la conoscenza della cripta della basilica di San Lorenzo in Doliolo, dove il ciclo pittorico dedicato a Sant'Andrea testimonia l'apice della scuola pittorica settempedana. Questo appuntamento assume un rilievo ancora maggiore quest'anno in occasione delle celebrazioni del sesto centenario dalla morte di Jacopo Salimbeni, evento inserito nella programmazione del ministero della Cultura.