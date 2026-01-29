Margot Robbie trasforma il press tour di Cime Tempestose in un manifesto gotico couture e a noi piace troppo

Margot Robbie sta portando il suo tour promozionale di Cime Tempestose a un livello tutto nuovo. L’attrice si presenta con look gotici e abiti couture, attirando l’attenzione di tutti sui social e sui giornali. Mentre l’uscita del film è prevista per il 12 febbraio, Robbie non perde tempo e inizia a parlare della storia, creando già un’anticipazione che fa parlare tutti.

In vista dell'uscita di Cime Tempestose (dal 12 febbraio al cinema), Margot Robbie ha iniziato a raccontare la storia ancora prima che si accendano le luci in sala. Come? Attraverso una sequenza di look studiati, evocativi, quasi narrativi. È method dressing, ma fatto bene. Molto bene. Margot Robbie è già dentro Cime Tempestose: il press tour diventa gotico couture. Altro che red carpet random: qui siamo davanti a un press tour che funziona come un moodboard vivente, dove ogni outfit strizza l'occhio al romanticismo gotico, all'intensità emotiva e all'immaginario vittoriano del film. E sì, Margot sembra già Catherine Earnshaw IRL.

