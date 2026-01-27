Festa di San Biagio torna l’accesso al santuario con celebrazioni messe nella cripta

In occasione della festa di San Biagio, a Ostuni torna l’accesso al santuario e alle celebrazioni nella cripta, dopo un periodo di sospensione. L’Amministrazione comunale ha annunciato la riapertura, offrendo ai fedeli l’opportunità di partecipare alle celebrazioni religiose nel rispetto delle normative vigenti. Un momento importante per la comunità locale e per la tradizione religiosa della città.

OSTUNI - In occasione della Solennità di San Biagio, patrono della città di Ostuni, l’Amministrazione comunale ha annunciato il ritorno della possibilità di accesso al Santuario di San Biagio e la ripresa delle celebrazioni religiose all’interno della cripta, dopo diversi anni di interdizione.Un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su San Biagio Festa di San Biagio, degustazione formaggi per beneficienza In occasione della Festa di San Biagio, si terrà una degustazione di formaggi a favore di iniziative benefiche. Le spoglie di San Pio tornano nella vecchia cripta: attesi migliaia di fedeli per la traslazione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Biagio Argomenti discussi: Festa di San Biagio, venerdì 30 gennaio degustazione con formaggi Gildo e vini Cantina Triacca; Pietrasanta: Fiera di San Biagio 3-4 Febbraio 2026; Galgiana, ravioli di San Biagio: torna la (gustosa) tradizione; San Biagio, la festa che unisce memoria, fede e comunità. Ostuni, Festa di San Biagio: torna l’accesso al SantuarioOSTUNI (BR) - In occasione della Solennità di San Biagio, patrono della città di Ostuni, l’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione il ritorno della possibilità di accesso al Santuario di ... giornaledipuglia.com Montorso: il vescovo Giuliano il 3 febbraio alla Festa di San BiagioQuest’anno la tradizionale Festa di San Biagio a Montorso, frutto della collaborazione tra Comune, Parrocchia e Pro Loco, vivrà un evento speciale. vicenzareport.it il carcere di Vicenza Il carcere abbandonato di Vicenza è l'ex carcere mandamentale di San Biagio, situato in Contrà Pedemuro San Biagio, un antico complesso conventuale francescano convertito in prigione nel XIX secolo e abbandonato nel 1986. La strutt - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.