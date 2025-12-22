Scadono il 31 dicembre i permessi annuali per accedere o sostare nel centro della città di Forlì. L'Amministrazione comunale informa che la validità, come da regolamento comunale, è prorogata fino al 28 febbraio 2026, termine ultimo per provvedere al rinnovo annuale. “Si fa presente che i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Parcheggi e Ztl, si avvicina la scadenza dei permessi annuali: come procedere al rinnovo per il 2026

