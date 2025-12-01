Ztl da allargare e più parcheggi | Qui troppe auto e pochi controlii

Lanazione.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancanza di parcheggi, Ztl, cantieri e vivibilità. I residenti del quartiere San Martino hanno scritto una lunga lettera al sindaco Michele Conti e all’assessore Massimo Dringoli, chiedendo un incontro pubblico in cui affrontare i molti problemi di uno dei nodi principali del centro storico. Il primo nodo è la sosta. La proposta del Comune di introdurre nuovi stalli gialli è stata accolta positivamente, ma la quantità fa discutere: 73 posti totali, contro i 300 che i cittadini ritengono necessari per non trasformare ogni rientro a casa in una caccia al parcheggio. Il timore è che la situazione peggiori quando apriranno i nuovi alloggi dell’ex Distretto e dell’ex Ariston: 96 appartamenti, circa 200 persone in più e almeno 20 auto che, non trovando spazio nei garage interni, finiranno inevitabilmente sulle strade del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ztl da allargare e pi249 parcheggi qui troppe auto e pochi controlii

© Lanazione.it - Ztl da allargare e più parcheggi: "Qui troppe auto e pochi controlii"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ztl allargare pi249 parcheggiZtl da allargare e più parcheggi: "Qui troppe auto e pochi controlii" - I residenti del quartiere San Martino hanno scritto una lunga lettera ... Scrive lanazione.it

Ztl a Bari, nuovo parcheggio e varchi. Percorsi più sicuri per i turisti. Il progetto - Stop alla sosta selvaggia, alle doppie file davanti al Castello Svevo e ai turisti che fanno slalom tra le auto. quotidianodipuglia.it scrive

"No alla Ztl allargata, prima un parcheggio a servizio del centro - Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam hanno incontrato il sindaco Alberto Bellelli in merito al piano di mobilità per il centro storico, prima che si arrivi all’approvazione del primo progetto, la ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ztl Allargare Pi249 Parcheggi