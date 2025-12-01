Ztl da allargare e più parcheggi | Qui troppe auto e pochi controlii

Mancanza di parcheggi, Ztl, cantieri e vivibilità. I residenti del quartiere San Martino hanno scritto una lunga lettera al sindaco Michele Conti e all’assessore Massimo Dringoli, chiedendo un incontro pubblico in cui affrontare i molti problemi di uno dei nodi principali del centro storico. Il primo nodo è la sosta. La proposta del Comune di introdurre nuovi stalli gialli è stata accolta positivamente, ma la quantità fa discutere: 73 posti totali, contro i 300 che i cittadini ritengono necessari per non trasformare ogni rientro a casa in una caccia al parcheggio. Il timore è che la situazione peggiori quando apriranno i nuovi alloggi dell’ex Distretto e dell’ex Ariston: 96 appartamenti, circa 200 persone in più e almeno 20 auto che, non trovando spazio nei garage interni, finiranno inevitabilmente sulle strade del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl da allargare e più parcheggi: "Qui troppe auto e pochi controlii"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da ex parcheggio… a parco! Ora tocca a noi, e per questo vi chiediamo di esserci. Nuovo Parco Santa Teresa – via Giovanni Ongaro, Verona Martedì 11 novembre 2025 – ore 10.30 Il Parco Santa Teresa di Verona si sta per allargare! E noi ci saremo p - facebook.com Vai su Facebook

Ztl da allargare e più parcheggi: "Qui troppe auto e pochi controlii" - I residenti del quartiere San Martino hanno scritto una lunga lettera ... Scrive lanazione.it

Ztl a Bari, nuovo parcheggio e varchi. Percorsi più sicuri per i turisti. Il progetto - Stop alla sosta selvaggia, alle doppie file davanti al Castello Svevo e ai turisti che fanno slalom tra le auto. quotidianodipuglia.it scrive

"No alla Ztl allargata, prima un parcheggio a servizio del centro - Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam hanno incontrato il sindaco Alberto Bellelli in merito al piano di mobilità per il centro storico, prima che si arrivi all’approvazione del primo progetto, la ... ilrestodelcarlino.it scrive