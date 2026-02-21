I nuovi dazi globali di Trump al 10%
Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi. La misura, firmata nello Studio Ovale, entrerà in vigore a breve e coinvolgerà un'ampia gamma di prodotti. La decisione ha suscitato reazioni diverse nel mondo economico, in particolare tra le aziende che si affidano alle importazioni. La questione dei dazi rimane al centro del dibattito internazionale.
«È un grande onore aver appena firmato, nello Studio Ovale, nuovi dazi globali del 10% su tutti i paesi che entreranno in vigore quasi immediatamente ». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde alla Corte Suprema con nuove tasse sul commercio che entreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e resteranno in vigore per 150 giorni. Non si applicheranno a un’ampia gamma di prodotti, inclusi i minerali essenziali e i beni già soggetti a dazi separati non toccati dalla sentenza. Ma intanto il Wall Street Journal dice che il presidente deve chiedere scusa ai giudici. E soprattutto, il governatore Dem dell’Illinois JB Pritzker ha chiesto il rimborso di 8,6 miliardi di dollari a 5,1 milioni di famiglie dello stato, circa 1.🔗 Leggi su Open.online
Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti.
Trump su tutte le furie contro l’Europa, annuncia nuovi dazi: 10% a Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Paesi scandinaviDonald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Paesi scandinavi, in risposta alla disputa sulla Groenlandia.
10 aeroporti statunitensi VUOTI dopo i dazi di Trump – I viaggiatori scelgono 11 nuovi hub!
Argomenti discussi: Trump annuncia nuovi dazi globali del 10% dopo la decisione della Corte Suprema USA; Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia ulteriori tariffe globali del 10%; Trump sfida la Corte Suprema e annuncia nuovi dazi globali al 10%; Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia: Tariffe extra del 10% per tutti.
Trump firma, dazi globali del 10% su tutti i PaesiEntreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e resteranno in vigore per 150 giorni. 'I giudici della Corte Suprema contro i dazi si vergognino, decisione ridicola' (ANSA) ... ansa.it
Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: Subito tariffe globali del 10%In una conferenza stampa aggressiva dopo la sentenza con cui la Corte suprema ha bocciato gran parte dei dazi imposti nell'ultimo anno, Donald Trump ha ... fanpage.it
Trump firma nuovi dazi globali del 10% su tutti i Paesi - facebook.com facebook
Meloni, nuovi tavoli con Berlino e più autonomia da Trump x.com