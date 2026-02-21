I nuovi dazi globali di Trump al 10%

Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi. La misura, firmata nello Studio Ovale, entrerà in vigore a breve e coinvolgerà un'ampia gamma di prodotti. La decisione ha suscitato reazioni diverse nel mondo economico, in particolare tra le aziende che si affidano alle importazioni. La questione dei dazi rimane al centro del dibattito internazionale.

«È un grande onore aver appena firmato, nello Studio Ovale, nuovi dazi globali del 10% su tutti i paesi che entreranno in vigore quasi immediatamente ». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde alla Corte Suprema con nuove tasse sul commercio che entreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e resteranno in vigore per 150 giorni. Non si applicheranno a un’ampia gamma di prodotti, inclusi i minerali essenziali e i beni già soggetti a dazi separati non toccati dalla sentenza. Ma intanto il Wall Street Journal dice che il presidente deve chiedere scusa ai giudici. E soprattutto, il governatore Dem dell’Illinois JB Pritzker ha chiesto il rimborso di 8,6 miliardi di dollari a 5,1 milioni di famiglie dello stato, circa 1.🔗 Leggi su Open.online

