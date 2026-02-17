Olimpiadi di robotica | i ragazzi del Bernocchi mettono tutti in fila

I giovani del liceo Bernocchi di Legnano hanno vinto il primo premio alla competizione di robotica, dopo aver conquistato il secondo posto l’anno scorso. La squadra ha migliorato le prestazioni, costruendo un robot più preciso e veloce, e ha ottenuto risultati sorprendenti nella gara di quest’anno.

Legnano - Lo scorso anno avevano portato a casa un secondo posto: nell'edizione 2026 si sono superati. Si sono concluse con un trionfo per l'Isis Bernocchi le Olimpiadi di robotica andate in scena pochi giorni fa a Busto Arsizio. Il team dell'Istituto, formato da studenti del percorso tecnico e di quello liceale, ha guadagnato infatti il primo posto in tutti i tornei previsti nella manifestazione tenutasi allo spazio Malpensa Fiere, all'interno di Expo Elettronica, piazzandosi sul primo gradino del podio, con netto distacco dai secondi classificati, nel girone dei big. Le sfide. La squadra – cui per la prima volta hanno partecipato anche sette studenti delle quarte liceo scientifico, insieme a diciotto ragazzi delle classi terze, quarte e quinte dell'Itis a indirizzo Informatica – dopo una preparazione di due mesi ha gareggiato con altre dieci scuole di ambito tecnico provenienti da Legnano, Varese, Milano, Bergamo, Novara e Piacenza.