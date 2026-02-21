I disastri e la giustizia | perché è così difficile accertare le responsabilità per i reati colposi? L’avvocato e il paragone con i filamenti del Dna

L’avvocato Alessandro Casoni spiega che accertare le responsabilità nei reati colposi rimane complicato a causa della mancanza di prove chiare, come avviene nei casi di dolo. La sua esperienza nel processo Rigopiano mostra come spesso le evidenze siano frammentarie e difficili da interpretare, anche con l’uso di tecniche come il paragone con i filamenti del DNA. La complessità delle indagini rende arduo assegnare le colpe con certezza.

Roma, 21 febbraio 2026 – Avvocato Alessandro Casoni, parte civile nel processo Rigopiano: perché nei dibattimenti per strage sono così difficili da dimostrare i reati colposi? “Nel dolo possiamo avere prove schiaccianti. Invece qui innanzitutto c’è da capire se la colpa è per imprudenza, negligenza o imperizia. Poi bisogna verificare la cosiddetta omissione, capire se è vero che quella persona non ha fatto una certa cosa e dimostrare che era davvero nella facoltà di poterla compiere. Se sono ad esempio il sindaco di un Comune e devo emettere un’ordinanza di sgombero, devo vedere se ho davvero il potere di farlo in quel territorio che magari invece è di competenza provinciale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I disastri e la giustizia: perché nei processi per reati colposi è così difficile accertare le responsabilità? L’avvocato e il paragone con i filamenti del DnaUn incidente grave ha portato a un processo complesso per reati colposi, a causa della difficoltà di dimostrare la responsabilità.

Disastri idrogeologici e responsabilità: l'analisi dell'avvocato Antonio CarrellaL’avvocato Antonio Carrella, coinvolto come parte civile nell’alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, segnala le sfide nel ottenere giustizia e risarcimenti.

