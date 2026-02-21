Disastri idrogeologici e responsabilità | l' analisi dell' avvocato Antonio Carrella

Da quotidiano.net 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Antonio Carrella, coinvolto come parte civile nell’alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, segnala le sfide nel ottenere giustizia e risarcimenti. In quella tragedia, molte persone hanno perso case e vite, ma le procedure legali si rivelano lunghe e complesse. Carrella spiega che spesso le responsabilità rimangono poco chiare e i processi si trascinano nel tempo. La richiesta di risarcimento resta un percorso difficile per molte famiglie colpite.

Immagine generica

Il legale, parte civile nell'alluvione di Sarno (5 maggio 1998): quali sono le difficoltà per avere giustizia e risarcimenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Niscemi al centro di un’analisi della Protezione Civile: verifiche sul territorio e rischi idrogeologici sotto la lente.La Protezione Civile ha fatto un sopralluogo a Niscemi, nel Nisseno.

Sabato le esequie dell’avvocato. Antonio Caruso LombardiSabato alle 10 si terranno le esequie dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi nel Duomo della città.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Disastri naturali: prevenirli è un obbligo legale, ma l’Italia dimezza i fondi; Vi racconto la vergogna di Niscemi. I fondi per prevenire il dissesto vennero stornati; Maltempo e danni in Calabria, Confsal chiede prevenzione e controlli su Calabria Verde; Schlein a Siderno, il Pd: Un’assunzione di responsabilità politica · ilreggino.it.

disastri idrogeologici e responsabilitàDisastri naturali: prevenirli è un obbligo legale, ma l’Italia dimezza i fondiPrevenire i disastri naturali è obbligatorio: lo dicono l'Onu, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione. Ma l'Italia ha dimezzato i fondi per la prevenzione ... osservatoriodiritti.it

disastri idrogeologici e responsabilitàItalia fragile. Dissesto idrogeologico, stato e responsabilitàUn rischio strutturale che conosciamo benissimo e continuiamo a trattare come un’improvvisa calamità Conservatore: Il punto di partenza dovrebbe essere uno solo: il dissesto idrogeologico in Italia no ... ilfoglio.it