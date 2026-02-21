Disastri idrogeologici e responsabilità | l' analisi dell' avvocato Antonio Carrella
L’avvocato Antonio Carrella, coinvolto come parte civile nell’alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, segnala le sfide nel ottenere giustizia e risarcimenti. In quella tragedia, molte persone hanno perso case e vite, ma le procedure legali si rivelano lunghe e complesse. Carrella spiega che spesso le responsabilità rimangono poco chiare e i processi si trascinano nel tempo. La richiesta di risarcimento resta un percorso difficile per molte famiglie colpite.
Niscemi al centro di un’analisi della Protezione Civile: verifiche sul territorio e rischi idrogeologici sotto la lente.La Protezione Civile ha fatto un sopralluogo a Niscemi, nel Nisseno.
Disastri naturali: prevenirli è un obbligo legale, ma l’Italia dimezza i fondiPrevenire i disastri naturali è obbligatorio: lo dicono l'Onu, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione. Ma l'Italia ha dimezzato i fondi per la prevenzione ... osservatoriodiritti.it
Italia fragile. Dissesto idrogeologico, stato e responsabilitàUn rischio strutturale che conosciamo benissimo e continuiamo a trattare come un’improvvisa calamità Conservatore: Il punto di partenza dovrebbe essere uno solo: il dissesto idrogeologico in Italia no ... ilfoglio.it
