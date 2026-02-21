Disastri idrogeologici e responsabilità | l' analisi dell' avvocato Antonio Carrella

Il legale, parte civile nell'alluvione di Sarno (5 maggio 1998): quali sono le difficoltà per avere giustizia e risarcimenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Niscemi al centro di un’analisi della Protezione Civile: verifiche sul territorio e rischi idrogeologici sotto la lente.La Protezione Civile ha fatto un sopralluogo a Niscemi, nel Nisseno.

Sabato le esequie dell’avvocato. Antonio Caruso LombardiSabato alle 10 si terranno le esequie dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi nel Duomo della città.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Disastri naturali: prevenirli è un obbligo legale, ma l’Italia dimezza i fondi; Vi racconto la vergogna di Niscemi. I fondi per prevenire il dissesto vennero stornati; Maltempo e danni in Calabria, Confsal chiede prevenzione e controlli su Calabria Verde; Schlein a Siderno, il Pd: Un’assunzione di responsabilità politica · ilreggino.it.

Disastri naturali: prevenirli è un obbligo legale, ma l’Italia dimezza i fondiPrevenire i disastri naturali è obbligatorio: lo dicono l'Onu, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione. Ma l'Italia ha dimezzato i fondi per la prevenzione ... osservatoriodiritti.it

Italia fragile. Dissesto idrogeologico, stato e responsabilitàUn rischio strutturale che conosciamo benissimo e continuiamo a trattare come un’improvvisa calamità Conservatore: Il punto di partenza dovrebbe essere uno solo: il dissesto idrogeologico in Italia no ... ilfoglio.it

Antonio Carrella, parte civile nel processo per l’alluvione di Sarno (1998): la sentenza di condanna della Cassazione è arrivata nel 2013, l’allora sindaco è stato ritenuto responsabile. Il lavoro instancabile del comitato Rinascere Leggi l'articolo #Alluvione - facebook.com facebook