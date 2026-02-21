I Direttori d’Orchestra di Sanremo 2026

Il concerto di apertura ha visto i Direttori d’Orchestra di Sanremo 2026, coinvolti per garantire l’accompagnamento musicale delle esibizioni. La loro presenza si deve alla necessità di coordinare le performance dei cantanti e mantenere l’armonia complessiva della manifestazione. Questi professionisti si alternano sul podio, dando ritmo e attenzione alle canzoni in gara. La loro partecipazione è fondamentale per il buon svolgimento dell’evento, che prosegue senza intoppi.

Oltre ai cantanti, indispensabili per lo svolgimento della gara, al Festival di Sanremo non possono mancare di certo i Direttori d'Orchestra. Un'edizione, quella della kermesse canora, che partirà anche dal ricordo di Peppe Vessicchio, uno dei Direttori simbolo di Sanremo venuto a mancare lo scorso novembre. Sul palco del Teatro Ariston, nel corso delle 5 serate, si alterneranno ben 21 Direttori d'Orchestra. I più gettonati sono Valeriano Chiaravalle, scelto da ben cinque artisti (tra cui la 'nuova proposta' Angelica Bove) e Carmelo Patti, con quattro cantanti (compreso il 'giovane' Nicolò Filippucci).