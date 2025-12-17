Sanremo 2026 si preannuncia ancora più emozionante con Valter Sivilotti alla guida dell’orchestra, affiancando Patty Pravo. Il Maestro, originario del Friuli, conferma il suo ruolo di spicco nel panorama musicale italiano, portando talento e passione sul palco più prestigioso del nostro paese. Un nuovo capitolo che celebra l’eccellenza e la tradizione musicale italiana, con il Friuli ancora protagonista sul grande palcoscenico di Sanremo.

© Pordenonetoday.it - Sanremo 2026, a dirigere l'orchestra per Patty Pravo sarà Valter Sivilotti

Anche quest'anno il Friuli sarà sul podio della direzione d'orchestra di Sanremo grazie al Maestro Valter Sivilotti. Il musicista, compositore e arrangiatore, nato a Udine dove è docente presso il conservatorio, è direttore artistico dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone. A Sanremo 2025. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

