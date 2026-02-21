I conti in tasca Indennità da 8mila euro Un compenso lievitato

Il pagamento di 8mila euro come indennità ha suscitato polemiche, evidenziando come i compensi dei vertici provinciali siano aumentati considerevolmente. La cifra elevata ha attirato l’attenzione di chi critica le spese superflue in un momento di difficoltà economica generale. La discussione si concentra sui criteri di assegnazione e sulla trasparenza di questi importi. Questa situazione alimenta un acceso dibattito tra cittadini e politici.

In un clima politico segnato da riforme spesso percepite come incompiute, il tema delle indennità dei vertici provinciali torna prepotentemente alla ribalta, alimentato da cifre che, inevitabilmente, 'fanno gola' e accendono il dibattito pubblico. Il caso del presidente della Provincia di Ancona, ruolo che dal 2021 appartiene a Daniele Carnevali, è emblematico di questo paradosso: il compenso lordo mensile è lievitato dai 5.255,82 euro del 2022 fino a toccare gli 8.004,00 euro nel 2024. Sarà pari a quest'ultima cifra l'indennità che percepirà il nuovo presidente che risulterà vincitore dal voto del prossimo 15 marzo.