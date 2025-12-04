I conti in tasca al Comune Un bilancio da 136 milioni di euro Sorpresa stangata con le multe

La giunta comunale dorica si prepara a portare in consiglio – al netto dei passaggi in commissione – a fine anno una manovra previsionale di bilancio da 136 milioni di euro. Da Palazzo del Popolo ieri bocche cucite sui contenuti della manovra che impegna il Comune nel prossimo anno e, in prospettiva, nel triennio. Spulciando i documenti pubblicati martedì a tarda sera, dopo una riunione fiume, i contorni complessivi del bilancio sono ancora piuttosto confusi, ma alcuni dettagli sono davvero dirimenti. Si tratta di una manovra tecnica dove, per ora, non siamo riusciti a fissare la scomposizione tra titoli e missioni che la stessa si prefigura nell’anno a venire, tuttavia, una voce in particolare salta all’occhio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca al Comune. Un bilancio da 136 milioni di euro. Sorpresa, stangata con le multe

Scopri altri approfondimenti

FACCIAMO I CONTI - 2a puntata "Nel Toro ci ho messo di tasca mia 72 milioni di euro". (UC - 25/10/25) A parte che sono molti meno e non di tasca sua, il Torino FC, dal 2006, aderisce al consolidato fiscale delle aziende del gruppo. In parole povere, quando - facebook.com Vai su Facebook

I conti in tasca al Comune. Via all’assestamento di bilancio, scatta l’operazione Conerobus - Il vicesindaco e assessore con delega all’azienda di trasporto pubblico, Giovanni Zinni, in accordo con la giunta, ha deciso di mettere quasi metà del budget dell’assestamento ... Da ilrestodelcarlino.it

I conti del Comune sotto la lente della Corte: «Debole capacità di riscossione e diverse criticità» - La Corte dei Conti ha messo nero su bianco la fotografia più aggiornata dei bilanci del Comune di Taranto, analizzando i rendiconti dal 2021 al 2023 e spingendosi fino ai dati del 2024 ... Riporta quotidianodipuglia.it

Passano le richieste della Corte dei Conti e l’assestamento di bilancio in consiglio comunale - Ad un mese circa dalla scadenza per approvare il bilancio di previsione 2026 – 2028 (ancora nessun atto propedeutico deliberato è stato pubblicato), salvo proroghe che tradizionalmente arrivano non pr ... Lo riporta lameziainforma.it

Bilancio comunale ballerino a Lamezia, è arrivata la resa dei “conti” - Convocato per oggi, ed eventualmente domani in seconda convocazione, il nuovo e ... Secondo msn.com

I conti in tasca al Comune. Maxi credito con i cittadini: "Ma come sarà riscosso?" - Interpellanza al sindaco dei consiglieri di minoranza Bianchini e Amati "Dal Dup emerge che l’Ente deve avere ancora 1 milione e 300mila euro". Secondo lanazione.it

Conti in tasca all’Arlecchino. Stop al caos dei subappalti e ritocchi finali al piano - L’ultima delibera del Comune rivede il quadro economico dell’opera faraonica. lanazione.it scrive