I comitati dal prefetto | Serve una rotatoria nella zona di Santomato

I comitati di quartiere hanno chiesto al prefetto di installare una rotatoria nell’incrocio tra via Montalese e via della Chiesa a Santomato. La richiesta nasce dai frequenti incidenti e dalle difficoltà di svolta, specialmente nei momenti di maggiore traffico. La zona, che si trova vicino al circolo Arci e a un tratto alberato, ha bisogno di una soluzione per migliorare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. La proposta è stata presentata ufficialmente nelle ultime settimane.

Una rotatoria a Santomato, all'incrocio tra via provinciale Montalese e la via della Chiesa, poco prima del tratto alberato dove si trova anche il circolo Arci. E' questa la proposta del comitato di cittadini di Santomato per migliorare la sicurezza della strada provinciale limitando la velocità dei veicoli a tutela dei residenti della frazione. Di questa proposta si è parlato, insieme ad altri temi riguardanti la sicurezza della montalese, nell'incontro avvenuto in prefettura a cui hanno partecipato le delegazioni dei comitati di Pontenuovo e di Santomato insieme ai rappresentanti delle amministrazioni provinciale e comunale di Pistoia.