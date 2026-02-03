Una rotatoria per Craxi L’ufficialità dal prefetto Sarà in via Pannonius

Questa mattina il prefetto ha confermato che in via Pannonius sorgerà una rotatoria dedicata a Bettino Craxi. La decisione arriva quasi un anno dopo che il Consiglio Comunale aveva approvato di intitolare uno spazio pubblico all’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano. Ora l’area si prepara a cambiare nome, mentre i residenti attendono di vedere i lavori iniziare.

È passato quasi un anno da quando il Consiglio Comunale votò per intitolare uno spazio pubblico all’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. Adesso, è arrivata la conferma da parte della Prefettura. Non sarà una via, bensì una rotonda, quella tra via Pannonius e via Bacchelli. La dicitura, sarà: "A Bettino Craxi (1934-2000). Uomo di Stato". Per il centrodestra, o meglio per Forza Italia, si tratta di una vittoria politica, scaturita a seguito di una lunga discussione in Consiglio Comunale che spaccò l’Aula. Per la verità, l’intervento più significativo lo fece l’opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

