Ho fatto disastri ambientali gravi ho sversato 15mila litri di olio esausto in un fiume e lanciato oggetti dalla finestra colpendo una bambina | le parole di Enrico Melozzi

Enrico Melozzi ha ammesso di aver provocato gravi danni ambientali, tra cui lo sversamento di 15.000 litri di olio esausto in un fiume e il lancio di oggetti dalla finestra che ha ferito una bambina. Il compositore ha dichiarato di essere sopravvissuto per un miracolo, riconoscendo i danni causati. Le sue parole sono state pronunciate durante una trasmissione televisiva trasmessa lo scorso sabato. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra il pubblico.

"È un miracolo che io sia vivo. Ho fatto dei disastri ambientali gravi ". Lo rivela Enrico Melozzi, direttore d'orchestra e compositore, ospite di Nunzia De Girolamo a " Ciao Maschio ", nella puntata in onda sabato 21 febbraio alle 17.05 su Rai 1. I disastri ambientali di Melozzi. Una giovinezza decisamente inquieta per Melozzi, volto noto dell'orchestra del Festival di Sanremo. "Una volta ho sversato per sbaglio 15mila litri di olio esausto in un fiume " racconta nel salotto di De Girolamo, "Ho lanciato oggetti dalla finestra per calcolare il tempo di caduta e ho colpito una bambina. Volevo buttarmi con una busta di plastica come fosse un paracadute.