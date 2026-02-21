Hanno rimosso tutti i bidoni condominiali

Da martedì 17 febbraio, Iren ha eliminato tutti i bidoni della differenziata nel cortile di via 4 novembre 168 a Piacenza, lasciando residenti senza punti di raccolta. La decisione ha causato disagi e confusione tra i condomini, che ora devono trovare alternative per smaltire i rifiuti. Nessun avviso preventivo è stato consegnato prima dell’intervento. La situazione ha generato richieste di chiarimenti da parte dei residenti. La gestione della raccolta rifiuti continua a sollevare preoccupazioni.

Da martedì 17 febbraio, Iren ha tolto dal cortile condominiale di via 4 novembre 168 a Piacenza tutti i bidoni per la raccolta differenziata. Ad oggi sabato 21 febbraio non sono stati sostituiti e circa una ventina di famiglie e alcuni esercizi commerciali non possono depositare i rifiuti. Sono state fatte numerose segnalazioni sia da parte dell’amministrazione condominiale sia dai privati ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di rimando. Viene richiesta responsabilità al privato cittadino per effettuare la raccolta nel migliore dei modi, ma non vi sono i requisiti di base da parte di Iren per poterlo fare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

