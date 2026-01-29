Caso Signorini indagati i manager di Google per ricettazione | non hanno rimosso i contenuti di Corona

La procura di Milano ha aperto un’indagine sui manager di Google. Sono accusati di aver ricettato le chat private di Alfonso Signorini con Antonio Medugno, che Corona ha pubblicato nel suo video Falsissimo. I manager sono stati chiamati a rispondere di non aver rimosso i contenuti, nonostante le richieste.

I manager di Google sono indagati dalla Procura di Milano per ricettazione delle chat di Alfonso Signorini con Antonio Medugno, pubblicate da Corona in Falsissimo. I legali del conduttore sostengono che a scopo di lucro non hanno tutelato "diritti soggettivi del cittadino".

