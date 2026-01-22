Tv | Signorini denuncia i colossi del web ' non hanno rimosso video Corona'

Alfonso Signorini ha denunciato Google Italy e Google Ireland per il mancato ritiro di contenuti diffamatori e documenti illeciti relativi a Corona. Gli avvocati del conduttore hanno evidenziato come, nonostante le richieste, i giganti del web non abbiano agito per rimuovere i materiali dannosi, aggravando così le conseguenze legali e personali. La vicenda mette in luce le sfide legate alla gestione dei contenuti online e alla responsabilità delle piattaforme digitali.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Alfonso Signorini contro i giganti del web. I difensori del conduttore televisivo, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno denunciato i legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland perché "nonostante le ripetute richieste, il web hosting non ha rimosso contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita, aggravando giorno dopo giorno le conseguenze del reato". Le risposte di Google "oltre ad esser state tardive e ciclostilate hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma 'Falsissimo' di Fabrizio Corona" si legge in una nota.

