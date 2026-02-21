GUIDA TV 21 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guida TV del 21 febbraio 2026 rivela che molte persone sceglieranno di seguire programmi serali diversi, influenzate dal palinsesto di reti come Rai, Mediaset e La7. La serata si anima con un’ultima puntata di un popolare quiz e con eventi sportivi di grande richiamo, come il pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici. La scelta di programmi varia in base ai gusti e agli interessi degli spettatori, che si preparano a trascorrere la serata davanti alla televisione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 L’Eredità: Sfida tra Giganti  ultima puntata I Vinili di. Game Show Talk Show Rai2 21:00 22:30 Pattinaggio di Figura Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:25 23:35 Quel Pomeriggio di un Giorno da Cani La Bambola di Pezza Film Doc. Rete 4 21:35 00:05 I Due Superpiedi Quasi Piatti Arma Letale 2 Film Film Canale 5 21:30 00:50 C’è Posta per Te Tg5 Speciale People Show Rubrica Italia 1 21:30 23:30 Dolittle Il Talento di Mr. 🔗 Leggi su Bubinoblog

