GUIDA TV 21 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV di BubinoBlog per il 21 gennaio 2026, con alcune delle principali proposte serali tra Rai, Mediaset, La7 e altri canali. Scopri cosa vedere e partecipa al toto share per indovinare gli ascolti più alti della serata. La selezione offre programmi di approfondimento, intrattenimento e fiction, per aiutarti a scegliere con calma e consapevolezza. Buona visione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:05 Porta a Porta Speciale A Letto con il Nemico Talk Show Film Rai2 21:20 23:30 Il Collegio Radio2 Social Club  R Reality Radio-Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Realpolitik L’Uomo di Neve Talk Show Film Canale 5 21:50 00:20 A Testa Alta: Il Coraggio di una Donna finale di stagione Risiko: Sfide di Potere Serie Tv Talk Show Italia 1 21:15 01:20 Le Iene Presentano: Inside Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan Inchieste Rubrica La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare Barbero Risponde Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog

