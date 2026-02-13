Riflessioni in corso su Aamir Simms e Mathias Lessort per il Napoli Basket

Il Napoli Basket sta valutando il futuro di Aamir Simms e Mathias Lessort dopo aver ricevuto offerte da altri club. La società napoletana ha deciso di analizzare attentamente le richieste, considerando eventuali cambiamenti nel roster. Oggi si sono svolti incontri tra i dirigenti e gli agenti dei giocatori per discutere delle possibilità di trasferimento.

La giornata odierna presenta riflessioni in corso sul roster della squadra partenopea, con indicazioni che riguardano potenziali movimenti di giocatori e una valutazione dello status di elementi chiave. In un contesto in evoluzione, l'attenzione è rivolta a scenari che potrebbero incidere sulla prossima fase della stagione. Si sono susseguiti segnali diffusi sui social che accennavano a un possibile approdo di Dakota Mathias alla Guerri Napoli; tuttavia, la versione pubblicata dai quotidiani locali nega questa pista. Il Mattino ha, infatti, smentito l'ipotesi relativa all'arrivo del giocatore. Contemporaneamente, emerge un'attenzione crescente sulla posizione di Aamir Simms, ex giocatore della Reyer Venezia.