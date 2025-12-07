La Guerri Napoli cede nel finale all’Apu Udine
Guerri Napoli priva di Bolton, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare e con Magro espulso nel primo tempo, cede all’Apu Udine con il punteggio di 78-71. La domenica della decima giornata del campionato di serie A di pallacanestro 2025-2026 prende il via a Udine dove l’ APU Old Wild West, dopo la vittoria di Varese, ospita il La Guerri Napoli Basketball, che viene dal successo contro Sassari. Questa è una sfida inedita in Serie A. Arbitri: Mark Bartoli, Gabriele Bettini, Sergio Noce. Semaj Christon si prende Udine in pochi giorni. Riporta il sito PianetaBasket.com che arrivato durante la sosta Nazionali, il ritorno in Serie A dello statunitense è clamoroso: 27 punti per guidare il successo dell’Apu contro la Guerri Napoli per 78-71, il primo al PalaCarnera in questa stagione. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Guerri Napoli – Dinamo Sassari 86-75. Gli Azzurri tornano al successo anche senza Mitrou-Long
Serie A, Basket: la Guerri Napoli soffre ma supera il Sassari
La Guerri Napoli torna alla vittoria, Sassari battuta 86-75
5 Apu Udine Guerri Napoli #GuerriNapoli | #DestinationNapoli | #Starting5 Vai su X
5/5! Tutto esaurito per Apu Udine-Guerri Napoli Il pubblico bianconero risponde ancora una volta presente con il quinto sold out consecutivo del PalaCarnera in questo inizio di stagione #TuttoUdinese #ApuUdine #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Guerri Napoli a caccia della Final Eight di Coppa Italia - Gli azzurri al nono posto in classifica a 6 turni dal termine del girone d’andata. Riporta napoli.repubblica.it
Guerri Napoli Basket, splendida vittoria contro Sassari! Mitrou-Long out, Flagg trascinatore - Splendida vittoria per la Guerri Napoli che supera il Banco di Sardegna Sassari per 86- Secondo msn.com
Guerri Napoli, due punti d'oro contro Sassari senza Mitrou-Long - Long alla vigilia ma pur senza il suo leader, fermato in allenamento da un problema ... Riporta msn.com