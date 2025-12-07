Guerri Napoli priva di Bolton, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare e con Magro espulso nel primo tempo, cede all’Apu Udine con il punteggio di 78-71. La domenica della decima giornata del campionato di serie A di pallacanestro 2025-2026 prende il via a Udine dove l’ APU Old Wild West, dopo la vittoria di Varese, ospita il La Guerri Napoli Basketball, che viene dal successo contro Sassari. Questa è una sfida inedita in Serie A. Arbitri: Mark Bartoli, Gabriele Bettini, Sergio Noce. Semaj Christon si prende Udine in pochi giorni. Riporta il sito PianetaBasket.com che arrivato durante la sosta Nazionali, il ritorno in Serie A dello statunitense è clamoroso: 27 punti per guidare il successo dell’Apu contro la Guerri Napoli per 78-71, il primo al PalaCarnera in questa stagione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

La Guerri Napoli cede nel finale all'Apu Udine