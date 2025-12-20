Ucraina oggi colloqui a Miami Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio – La diretta

Oggi a Miami si tengono i colloqui tra Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di affrontare la situazione tra Kiev e Mosca. Nel frattempo, Kiev ha colpito una nave da guerra russa nel Mar Caspio, segnando un episodio di tensione nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con l’attenzione rivolta agli sviluppi diplomativi e militari in corso. La diretta seguirà gli aggiornamenti.

C’è attesa a Miami per i colloqui tra Stati Uniti e Russia durante i quali si discuterà del piano di pace tra Kiev e Mosca. Anche i team di Ucraina e Unione europea sono in Florida per i negoziati, mediati dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e dal genero del presidente Usa Jared Kushner. Bruxelles ieri ha approvato un pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro. Il prestito viene garantito dal bilancio europeo per i prossimi due anni. E’ stata quindi accantonata la proposta basata sugli asset russi congelati. Intanto prosegue il conflitto armato tra le parti: questa mattina le forze ucraine hanno fatto sapere di aver colpito una nave da guerra russa e un pozzo petrolifero nel Mar Caspio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, oggi colloqui a Miami. Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio – La diretta Leggi anche: Ucraina: droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio Leggi anche: Guerra in Ucraina, Kiev attacca nave russa a Rostov, morti e feriti. Nel weekend nuovi colloqui a Miami, le news in diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Guerra Russia-Ucraina, media: Possibile vertice Mosca-Washington nel weekend; Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Guerra Ucraina-Russia, news di oggi. Trump parla con Putin e dice: “Mai così vicini a fine guerra”; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale. Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca-Washington a Miami. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca- tg24.sky.it

