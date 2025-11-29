Ucraina Kiev ancora sotto attacco | raffica di missili e droni Zelensky | Russia colpisce strutture civili

(Adnkronos) – Ancora raid della Russia sull'Ucraina. ''A Kiev e nella regione, i nostri servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi degli attacchi russi. I russi hanno lanciato circa 36 missili e quasi 600 droni'', ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X sottolineando che ''i principali obiettivi dell'attacco sono state infrastrutture energetiche e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

#Ucraina Nella notte raid su Kiev: un morto e 11 feriti. Putin insiste sulla cessione del Donbass come condizione per la pace. Duro colpo per Zelensky: ieri, nell'ambito dello scandalo corruzione, è stato rimosso Andriy Yermak, potente capo di gabinetto e pri Vai su X

Putin: il testo Usa-Ucraina è "una base", ma se Kiev non cede il Donbas "lo prenderemo con la forza". E comunque "non firmeremo con una leadership illegittima". Yermak: continuiamo a lavorare con gli Stati Uniti sul piano di pace. Tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: “Russia colpisce strutture civili” - ''A Kiev e nella regione, i nostri servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi degli attacchi russi. Lo riporta cn24tv.it

Ucraina sotto attacco: raid russo su Kiev provoca un morto e 11 feriti, incendi in città - Una persona è stata uccisa e altre undici sono rimaste ferite in un raid aereo russo che ha colpito Kiev all’alba. Si legge su affaritaliani.it

Kiev Sotto Attacco: Un Morto e Sette Feriti per I Droni Russi - Kiev ha subito un attacco aereo da parte delle forze russe, causando gravi perdite umane e danni ingenti alle infrastrutture. notizie.it scrive