Serie C Gubbio-Livorno 0-0 | pareggio a reti bianche per gli amaranto al Barbetti

Livornotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Livorno, al Barbetti di Gubbio, conquista il suo terzo risultato utile consecutivo. 0-0 il punteggio finale, con gli amaranto che, dopo un buon primo tempo, hanno resistito nel finale ai tentativi dei rossoblù, apparsi più vogliosi di portare a casa l'intera posta in palio.Gubbio-Livorno 0-0. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

